Стало известно о допросе футбольного агента после разговора с главой Самарской области

Mash: агента Павла Андреева допросили после разговора с Вячеславом Федорищевым

Футбольного агента Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после его встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, агент ответил на вопросы правоохранителей, после чего отправился домой. Подробности не уточняются.

Кроме того, Mash анонсировал увольнение Игоря Осинькина летом 2025 года с поста главного тренера «Крыльев Советов». Одним из главных кандидатов на роль его преемника является Евгений Калешин. Кроме того, в отставку должны уйти все руководители КС.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.