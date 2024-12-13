Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия — Бундеслига|14-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|16-й тур
Тулуза
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|15-й тур
Вальядолид
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания — Примера|17-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:06, 13 декабря 2024Спорт

Стало известно о допросе футбольного агента после разговора с главой Самарской области

Mash: агента Павла Андреева допросили после разговора с Вячеславом Федорищевым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Футбольного агента Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после его встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, агент ответил на вопросы правоохранителей, после чего отправился домой. Подробности не уточняются.

Кроме того, Mash анонсировал увольнение Игоря Осинькина летом 2025 года с поста главного тренера «Крыльев Советов». Одним из главных кандидатов на роль его преемника является Евгений Калешин. Кроме того, в отставку должны уйти все руководители КС.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

      Командование ВСУ обвинили в отказе вывести солдат из мешка под Курахово

      Бутусов охарактеризовал эскиз памятника Балабанову фразой «бомж на развалинах»

      Бывшая жена Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

      Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

      После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

      На авиабазу Хмеймим село несколько транспортных самолетов

      Украина обстреляла российский город

      На Западе заявили об ожидании США нового запуска «Орешника»

      Жителей юга России предупредили об опасной погоде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше