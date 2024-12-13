Уехавшему в США сирийцу пригрозили сотней лет в тюрьме

NYT: США обвинили в пытках бывшего начальника сирийской тюрьмы

Бывшему начальнику сирийской тюрьмы Осману аль-Шейху, уехавшему в 2020 году в США, грозит более ста лет тюрьмы. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

«Большое жюри в Лос-Анджелесе согласовало обвинительное заключение против бывшего сирийского чиновника о пытках. 72-летний аль-Шейх был главой центральной тюрьмы Дамаска с 2005 до 2008 год. На этой позиции он, предположительно, приказывал подчиненным причинять боль и страдания политическим и другим заключенным», — указано в материале.

Отмечается, что аль-Шейх иногда принимал участие в пытках лично. В 2023 году он обратился за американским гражданством. По мнению правоохранителей, он скрыл факты преступлений, чтобы получить вид на жительство. Теперь его могут приговорить к 100 годам тюрьмы: 20 за сговор, 20 по каждому из трех обвинений в пытках и по 10 лет за два эпизода мошенничества в сфере миграции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на данный момент существует реальная угроза, что террористы организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) вновь «поднимут голову» в Сирии. «Не хотелось бы, чтобы Сирия превратилась в источник нестабильности и источник террористических угроз», — отметил дипломат.