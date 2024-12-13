Умер рекордсмен советского альпинизма

Советский альпинист Валентин Божуков умер в 91 год

Советский и российский альпинист Валентин Божуков умер в 91 год. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России.

В федерации выразили соболезнования родным спортсмена. Причины смерти не уточняются. В организации отметили, что Божуков стоял у истоков парапланеризма в СССР и придумал слово «параплан».

Божуков является восьмикратным чемпионом СССР по альпинизму, мастером спорта международного класса и самым возрастным альпинистом России. В 1993-м он установил мировой рекорд — за один сезон поднялся на три семитысячника со спуском на параплане. Спортсмен также был участником восхождений на Эверест.

29 июля рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в 99 лет. В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования семье и близким легендарного спортсмена.