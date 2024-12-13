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14:51, 13 декабря 2024Культура

В СПЧ заступились за призвавшего россиян разводиться Олега Майами

Член СПЧ Меркачева: Олег Майами не дискредитировал семейные ценности
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский блогер и певец Олег Майами не дискредитировал семейные ценности, призвав россиян разводиться. За него заступилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка Ева Меркачева, ее цитирует портал «Страсти».

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — сказал артист ранее. Слова певца возмутили активистов, посчитавших это пропагандой бракоразводных процессов.

По словам Меркачевой, Майами лишь говорил о том, что нельзя жить в браке без любви. «Я не считаю, что здесь какая-то дискредитация семейных ценностей. (...) Вероятно, у него сейчас что-то происходит в личной жизни, и он хочет донести важную мысль, к которой пришел, — не надо жить с нелюбимыми», — порассуждала журналистка. Она добавила, что не нужно акцентировать внимание на подобных высказываниях медийных персон.

Ранее депутат Виталий Милонов порассуждал об ответственности за дискредитацию семейных ценностей. По его словам, тяжело понять, что именно это значит. По мнению Милонова, люди дискредитируют семейные ценности, когда неподобающе себя ведут и нарушают общественный порядок. Развод, добавил он, к этому не относится.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обращалась в Госдуму с предложением законодательно запретить пропаганду разводов и одиночества в России.

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