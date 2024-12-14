Губерниев призвал Вяльбе покинуть пост главы ФЛГР

Губерниев заявил, что Вяльбе стоит покинуть пост президента ФЛГР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал Елену Вяльбе покинуть пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит Sport24.

«Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому. Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом», — заявил Губерниев.

По его мнению, тот факт, что Вяльбе не избрали в исполком Олимпийского комитета России (ОКР), говорит сам за себя. «Люди, принимающие решения, уже все понимают», — отметил он.

Ранее Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.