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19:21, 14 декабря 2024Спорт

Хоккеисту сборной «Россия 25» сломали нос на Кубке Первого канала

Игрок сборной «Россия 25» Кузьмин получил перелом носа на Кубке Первого канала
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Григорий Кузьмин

Григорий Кузьмин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Хоккеисту сборной «Россия 25» Григорию Кузьмину сломали нос в матче против команды Белоруссии на Кубке Первого канала. Об этом сообщил тренер команды Роман Ротенберг, слова которого приводит ТАСС.

Ротенберг рассказал, что Кузьмин получил перелом со смещением и находится в больнице. «Это ключевой момент матча, игрока бьют в голову, перелом — судьи молчат. Это был удар Майка Тайсона, судьи провалили эту игру», — заключил тренер.

По словам наставника команды, 21-летний Кузьмин остался практически без носа. «Дай бог, он вернется ближе к плей-офф. Кто бы выжил после удара Майка Тайсона», — добавил Ротенберг.

Матч завершился победой сборной России в овертайме со счетом 4:3. Кузьмин забросил вторую шайбу.

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