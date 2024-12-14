Хоккеисту сборной «Россия 25» сломали нос на Кубке Первого канала

Игрок сборной «Россия 25» Кузьмин получил перелом носа на Кубке Первого канала

Хоккеисту сборной «Россия 25» Григорию Кузьмину сломали нос в матче против команды Белоруссии на Кубке Первого канала. Об этом сообщил тренер команды Роман Ротенберг, слова которого приводит ТАСС.

Ротенберг рассказал, что Кузьмин получил перелом со смещением и находится в больнице. «Это ключевой момент матча, игрока бьют в голову, перелом — судьи молчат. Это был удар Майка Тайсона, судьи провалили эту игру», — заключил тренер.

По словам наставника команды, 21-летний Кузьмин остался практически без носа. «Дай бог, он вернется ближе к плей-офф. Кто бы выжил после удара Майка Тайсона», — добавил Ротенберг.

Матч завершился победой сборной России в овертайме со счетом 4:3. Кузьмин забросил вторую шайбу.