Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» победила Белоруссию со счетом 4:3 на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» одержала победу над национальной командой Белоруссии во втором матче на Кубке Первого канала, проходящем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу российской команды. В составе победителей шайбы забросили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков и Евгений Кузнецов.

Сборная «Россия 25» лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала. Ранее россияне со счетом 4:1 победили сборную мира КХЛ.

Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.