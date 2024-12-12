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20:45, 12 декабря 2024Спорт

Сборная «Россия 25» начала Кубок Первого канала с разгрома сборной мира КХЛ

Сборная «Россия 25» разгромила Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная «Россия 25» разгромила сборную мира КХЛ в первом матче на Кубке Первого канала, проходящем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Александр Елесин и Илья Сафонов. У сборной мира КХЛ отличился Либор Шулак.

Сборная «Россия 25» набрала два очка и делит первое место в турнирной таблице со сборной Белоруссии. Ранее белорусы со счетом 3:1 победили Казахстан.

Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава ФХР Владислав Третьяк. Сборная мира КХЛ составлена из легионеров, выступающих в лиге.

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