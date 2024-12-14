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НХЛ — регулярный чемпионат
17:27, 14 декабря 2024Спорт

Клуб КХЛ попросил отпустить болельщиков с работы на матч

Тренер «Сочи» Зубов в письме попросил отпустить фанатов с работы на матч КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Зубов

Сергей Зубов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клуб «Сочи» попросил отпустить с работы болельщиков на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в канале команды в Telegram.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после утренней тренировки подписал письма с просьбой отпустить фанатов команды пораньше с работы на матч 27 декабря против петербургского СКА. «Надеемся, что эти письма растопят сердца даже самых строгих начальников», — отмечается в сообщении.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В 33 матчах регулярного чемпионата команда набрала 25 очков.

КХЛ ушла на перерыв в связи с проведением Кубка Первого канала. На турнире команда «Россия 25» одержала две победы — над сборной мира КХЛ и над командой Белоруссии. 15 декабря россияне сыграют с казахстанцами.

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