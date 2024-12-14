Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома

Капитан «Вашингтона» Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую после травмы тренировку с командой. Об этом сообщает в соцсети Х Бэйли Джонсон.

Форвард провел занятие с тренером по игровым навыкам Кенни Маккудденом. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). Даты возвращения хоккеиста к играм на данный момент не известны.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.