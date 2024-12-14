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21:32, 14 декабря 2024Спорт

Сборная России по плаванию выиграла золото на чемпионате мира

Сборная России по плаванию выиграла золото в смешанной эстафете на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Пригода

Кирилл Пригода. Фото: Aly Song / Reuters

Сборная России по плаванию выиграла золото в смешанной эстафете 4 по 100 комплексом на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 30,47 секунды. Вторыми финишировали американцы, третьими — канадцы.

Эта золотая медаль стала пятой для российской команды на этом ЧМ. Ранее Лифинцев, Пригода, Суркова и Дарья Трофимова показали лучший результат в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Также Лифинцев завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Еще одну медаль высшей пробы принес Илья Бородин (400 метров комплексом).

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах и было разрешено участие в командных эстафетах.

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