Зурабишвили предрекли судьбу Тихановской

Кавказовед Крылов: Зурабишвили может повторить судьбу Тихановской

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может стать новой Светланой Тихановской. Такую судьбу ей предрек главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, у оппозиции в стране недостаточно сил для грузинского Евромайдана. Кавказовед допустил, что Зурабишвили может ехать во Францию, где продолжит называть себя единственным легитимным президентом Грузии по аналогии с экс-кандидатом президенты Белоруссии Светланой Тихановской. При этом собеседника агентства отметил, что «очень скоро» такие политики уже не представляют собой серьезную угрозу властям.

В то же время эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе усомнился, что грузинский лидер станет кем-то вроде «президента в изгнании», какой себя пытается позиционировать белоруска. «В конце концов, ее никто не выгоняет из страны и не хочет отправить за решетку», — объяснил он.

Ранее Саломе Зарубишвили заявила, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.