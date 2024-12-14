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09:24, 14 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили прошла пешком перед зданием парламента Грузии

Зурабишвили демонстративно прошла с охраной перед грузинским парламентом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели у здания парламента Грузии, где проходят выборы нового главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ее появление было демонстративным. Политик появилась в окружении охраны и не стала делать никаких заявлений.

14 декабря в Грузии начались выборы президента страны. Впервые в истории государства его лидера определит Избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» является бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. В этот же день протестующие вышли на митинг против выборов главы государства.

Ранее главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов предрек Зурабишвили судьбу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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