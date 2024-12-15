Таинственные огромные кошки бродят по Британии. Почему ученые утверждают, что их не существует?

Ученый нашел ДНК таинственных черных пантер в Великобритании

В ноябре в Великобритании было зафиксировано сразу несколько заявлений от граждан о появлении в разных частях страны загадочных черных существ. Выглядят они как огромные гладкошерстные кошки от полутора до двух метров в длину, похожи на пантер. Их не только видят, но и время от времени снимают на видео. При этом биологи утверждают, что никаких больших диких кошачьих на Британских островах нет. «Лента.ру» разбирается, откуда взялись легенды о британской большой кошке и какое неожиданное открытие сделал в декабре профессор Уорикского университета.

Жительница Йоркшира дважды за 10 лет сталкивалась с загадочным существом

Очередное сообщение о появлении загадочной черной кошки пришло из графства Йоркшир 15 ноября. Там женщина заметила похожее на пантеру животное недалеко от живописной деревни Аскригг. Большая кошка гуляла в поле рядом с деревней.

Британка заявила, что незадолго до появления той самой «пантеры» фермеры нашли в поле растерзанную овцу. «Это пожилые 70-летние фермеры, и они за всю жизнь не видели ничего подобного. На этих болотах много удивительных вещей», — сказала женщина.

Более того, она предположила, что эта большая кошка была родственницей другого загадочного существа, с которым она столкнулась с нос к носу много лет назад.

Лет девять назад я прошла через ворота после пробежки и увидела огромную кошку, размером, наверное, с лабрадора, прямо перед собой. Она была угольно-черной, но вела себя ангельски. Она просто прошлась передо мной и перелезла через стену… Ее хвост был длиннее тела Жительница Северного Йоркшира

Черный ягуар Фото: Cburnett / Wikimedia Commons

Женщина призналась, что долгое время молчала об этой встрече, поскольку была уверена, что соседи объявят ее сумасшедшей.

Ученые признают существование в Великобритании только одного вида диких кошек

Ученые считают больших британских кошек выдумкой, мифом и городской легендой одновременно. Единственным официально признанным видом диких кошек на Британских островах является шотландская разновидность европейского лесного кота. Эти животные немного крупнее домашних родственников, но в целом мало чем от них отличаются. Более того, на севере Великобритании лесные кошки давно скрещиваются с домашними соплеменниками, и биологи уже не уверены в чистоте популяции.

Истории о загадочных больших кошках, которые появляются то тут, то там и нападают на домашний скот, а иногда и на людей, широко распространились в 1980-х годах. Впрочем, есть и древние свидетельства о существовании таких животных.

Например, в валлийских легендах есть история о жуткой Кошке Палуге — огромном черном существе, которое якобы происходило от демонической свиньи Хенвен. Она появилась в Британии и начала сеять там хаос. Расправился с ужасным созданием не то один из рыцарей Круглого стола, не то сам король Артур

Европейский лесной кот Фото: Aconcagua / Wikimedia Commons

Позже появлялись и другие отрывочные свидетельства о таинственных больших кошках, однако ни о какой массовой истерии речи не шло. Легенда о большой британской кошке интересна еще и тем, что она одна из самых молодых в Великобритании.

Считается, что причиной появления большой британской кошки стал изданный в 1976 году закон

В конце 1960-х годов произошла рок-н-ролльная революция. Американская музыка захватила умы молодежи вместе с идеями свободной любви и протеста против всего, что предлагает старшее поколение. Юные британцы, возглавляемые кумирами вроде The Beatles и The Rolling Stones, а также буддийскими и индуистскими гуру из бывших колоний, бросились на поиски наркотических и духовных откровений.

В конце 1960-х — начале 1970-х в Великобритании случился бум популярности всего восточного и, в частности, экзотических и зачастую опасных животных. Жители бывшей империи заводили в качестве питомцев не только ядовитых змей, удавов, скорпионов и различных обезьян, но даже волков, волкособов и диких кошек всех размеров.

Этот зоопарк, свезенный со всех концов света, немедленно принялся кусать, жалить и душить хозяев, их гостей и просто случайных граждан

Никаких законов, ограничивавших владение экзотическими животными, в Великобритании тогда не было. В 1976 году проблема достигла таких масштабов, что парламент принял Акт об опасных диких животных.

Закон напрямую не запрещал держать дома диких зверей, однако строго это регламентировал. Владелец заморской зверушки, которая может кого-нибудь покусать, обязан был получить разрешение на ее содержание, а также обезопасить от нее общество — завести дома специальный вольер, обеспечить животному необходимое питание и так далее.

Как считают сторонники существования большой британской кошки, с этого все и началось.

Как можно увидеть на многих кадрах, подавляющее большинство этих неуловимых «больших кошек» является результатом гибридизации, и во многих случаях они успешно живут и размножаются со времен акта об опасных животных 1976 года. Закон из-за строгих ограничений заставил владельцев по всей Великобритании просто выбрасывать или выпускать крупных экзотических питомцев Фрэнк Танбридж исследователь крупных кошек в Британии

Бенгальский тигр Фото: Wikimedia Commons

Впрочем, первая легенда о таинственной огромной кошке появилась на Британских островах еще за шесть лет до принятия Акта.

Жители графств Сомерсет и Девон рассказывали о загадочном звере еще в 1970-м году

Эксмур — живописная область в Юго-Западной Англии на территории графств Сомерсет и Девон. Там полно рек, темных лесов и заливных лугов, а каждую фотографию этих мест можно вставлять в рамку и вешать на стену.

Именно в этой сонной провинции в 1970-м году появились легенды о неуловимом звере, похожем на огромную кошку. Описания загадочного животного разнились. Одни говорили, что он был серого цвета, другие — рыжего, а третьи — черного. Сходились все очевидцы в одном — Эксмурский зверь был огромной кошкой примерно двух метров в длину.

Больше 10 лет история жила среди жителей Эксмура, однако в 1983-м она обрела национальный масштаб.

Тогда фермер Эрик Лей из города Саут-Молтон заявил, что некое таинственное существо всего за три месяца убило сотню его овец. У всех животных было перегрызено горло — верный признак нападения крупной кошки. Именно после этого, с подачи издания Daily Express, вся Британия заговорила об Эксмурском звере

Река Хорнер в Эксмуре Фото: Robin Lucas / Wikimedia Commons

Поднялась грандиозная шумиха, а Daily Express предложило 1,6 тысячи фунтов стерлингов (сейчас эта сумма соответствует примерно 6000 фунтов) за фото или видео животного. Более того, общественный резонанс заставил правительство принять меры: на охоту за загадочным существом отправили целый отряд снайперов Королевской морской пехоты.

Эксмурского зверя так и не нашли

Все было очень серьезно. Мероприятие назвали операцией «Зверь». Доблестные морпехи три дня сидели в засаде, но потом минобороны отозвало их, причем по достаточно забавной причине. В Лондоне испугались, что снайперы подстрелят одного из охотников за наградой Daily Express, которые наводнили окрестности фермы Лея.

В итоге никакого Эксмурского зверя поймать не удалось. Единственным человеком, который якобы видел его, стала 16-летняя девушка. Она сказала, что заметила таинственное животное из окна движущейся машины.

Сначала я подумала, что это кошка, но она была слишком большой. Она была черной, с длинным хвостом, а на каждой лапе белое пятно 16-летняя жительница графства Девон, якобы видевшая Эксмурского зверя

А единственным пострадавшим во всей этой истории оказался увлеченный криптозоолог, который установил на таинственную кошку хитроумную ловушку, сам попался в нее и просидел в лесу два дня, пока его не спасли.

Животное, которое считают Эксмурским зверем Фото: thebestofexmoor.co.uk

Позже ученые нашли несколько менее экзотических объяснений гибели животных Лея. В частности, по одной из версий, с ними расправились крупные дикие собаки, которых в Эксмуре тоже хватает. Впрочем, легенда о загадочном звере продолжает жить, а якобы видевшие его люди появляются до сих пор.

В Британии действительно ловили крупных экзотических кошек

Другая известная легенда о таинственной большой кошке живет в Кембриджшире. Там с 1978 года рассказывают о Тигре с Фенских болот. Впервые его якобы заметили в районе аэродрома Борн, и с тех пор он появляется то тут, то там вплоть до наших дней. Впрочем, тут есть удивительная особенность. Изначально мистическая кошка вроде бы была тигром, но со временем превратилась в нечто похожее на пантеру.

Есть и другие легенды: зверь из Бодмина, зверь из Берфорда, дикая кошка из Вудчестера и другие. Однако проблема со всеми этими «фантомными кошками» одна — нет никаких серьезных подтверждений их существования.

Некоторые из них попадали на видео, но обычно они сделаны с большого расстояния, и что именно запечатлено на кадрах — разобрать трудно. В роликах действительно появляются животные, похожие на черных кошек, но оценить их размер и породу ученые не могут.

Появившееся в 1990-х Общество по изучению больших британских кошек собирает все свидетельства и, в частности, утверждает, что обладает большим количеством видеодоказательств. Но посмотреть их могут только члены общества, платящие взносы. Странный подход для организации, которая искренне стремится раскрыть тайну

Были и вполне реальные случаи обнаружения в Великобритании экзотических диких кошек. Например, в 1980 году фермер в Шотландии поймал на своем участке пуму. Животное назвали в Фелисити и передали в местный зоопарк. При этом директор питомника заявил, что эта пума «провела на воле не более получаса». Она отказалась есть неосвежеванного кролика и вообще питалась только заранее подготовленной пищей.

Вероятнее всего, Фелисити стала жертвой того самого закона 1976 года. Учитывая, что хозяева не бросились на поиски и не отреагировали на многочисленные публикации в прессе.

Чучело пумы Фелисити в музее Фото: Geni / Wikimedia Commons

В 1996 году полиция подстрелила загадочную крупную кошку в Северной Ирландии. Но она оказалась каракалом и, видимо, тоже сбежала от хозяев. Также в Британии ловили камышовых котов и рысей. Однако никаких доказательств существования устойчивой популяции неких крупных черных или каких-либо других диких кошек — нет. По крайней мере не было до последнего времени.

В последнее время появляется все больше британцев, которые якобы видели пантер

Исследователи-любители, уверенные в существовании большой британской кошки, утверждают, что это вид, который получился путем скрещивания массово выпущенных после принятия закона 1976 года животных.

В последнее время британцы все чаще рассказывают, что видели зверей, похожих на пантер. Например, в начале ноября 44-летний рабочий Джейсон Добни занимался ремонтом дороги в районе города Питерборо, когда заметил странное животное в поле неподалеку. По словам мужчины, в это время оно охотилось на кролика. Добни уверен, что это была «огромная черная кошка».

Я никогда не видел ничего подобного. Ее хвост был, наверное, полметра в длину. Я минут 10 за ней наблюдал. Я видел много домашних кошек, но огромные размеры этой были вообще ни на что не похожи. Это точно была не домашняя кошка Джейсон Добни

68-летний Джон Брумхэд столкнулся со странным животным в графстве Дербишир после барбекю с друзьями в июле 2022 года. «Был обычный день. Мы хорошо повеселились с друзьями, и около 23:00 я пошел тушить мангал. Я услышал шорох и краем глаза заметил движущуюся черную тень. Мне показалось, что это кошка или собака, только она была огромной», — рассказал мужчина о том вечере. Животное было «в три-четыре раза больше обычной кошки».

Животное, снятое Джейсоном Добни Кадр: Jason Dobney / Jam Press

Более того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире — примерно там же, где ее ранее видел Брумхэд. Еще одну крупную кошку сфотографировали в Стаффордшире.

Ученый обнаружил ДНК крупной кошки на туше растерзанной овцы

Все эти свидетельства пока считаются плодом воображения особо впечатлительных граждан. Но в декабре профессор Робин Аллаби из Уорикского университета сделал сенсационное заявление. Мужчина провел ДНК-тест останков овцы, которую в октябре 2023-го загадочное существо растерзало в графстве Камбрия. Он обнаружил на образце биологические материалы лисы и крупной кошки из рода Пантер.

В имеющихся доказательствах я уверен на 99 процентов. Я всегда оставляю один процент на случай ошибки, вне зависимости от реальной точности. Исходя из своего опыта, могу сказать, что такое подделать очень непросто Робин Аллаби профессор Уорикского университета

Он также отметил, что для поддержания стабильной популяции крупных кошек в определенном регионе необходимо от 50 до 100 особей. Аллаби убежден, что в Великобритании примерно столько их и водится, а рассказы о загадочных черных хищниках совсем не являются выдумкой.

Профессор также заявил, что теоретически фанаты легенд о британской большой кошке могли подделать присланный ему образец, но для этого нужно содействие профессионала, например, сотрудника зоопарка, а такой человек вряд ли рискнет работой ради поддержания легенды.

Робин Аллаби Robin Allaby. Кадр: JXB / YouTube

Впрочем, Аллаби признал, что для доказательства его теорий о сотне крупных кошек в Британии нужно больше подобных образцов. Осталось дождаться реакции научного сообщества на работу профессора. Вполне возможно, что миф о большой британской кошке не такой уж и миф.