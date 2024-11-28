«Несуществующую» большую черную кошку заметили в одной стране

В Великобритании заметили похожую на пантеру загадочную черную кошку

В Великобритании заметили похожую на пантеру большую дикую кошку, которых, по мнению ученых, в стране не существует. Об этом пишет Daily Star.

Загадочное черное животное, которое, по словам очевидицы, было «вдвое больше обыкновенной кошки», появилось в графстве Йоркшир в живописном месте, популярном у местных жителей.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, заявила, что видел кошку вскоре после того, как фермеры нашли на соседнем поле «разорванную в клочья» овцу. «Это пожилые, 70-летние фермеры, и они за всю жизнь не видели ничего подобного. На этих болотах есть много удивительных вещей», — сказала британка.

По ее словам, похожая на пантеру кошка была гладкошерстной, около полутора метров в длину. Женщина также сказала, что раньше уже видела в тех местах похожее животное. «Лет девять назад я прошла через ворота после пробежки и увидела огромную кошку, размером, наверное, с лабрадора, прямо перед собой. Она была угольно-черной, но вела себя ангельски. Она просто прошлась передо мной и перелезла через стену… Ее хвост был длиннее тела», — рассказала британка.

Она также заявил, что давно знает о подобных животных в Йоркшире, но боялась рассказывать об этом, так как ее могли принять за сумасшедшую.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее огромная черная кошка, похожая на пантеру, растерзала косулю в британском графстве Глостершир. Тушу животного обнаружили жители старинной деревни Пейнсвик.