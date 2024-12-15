Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Майнц
2:1
Завершен
Бавария
Германия — Бундеслига|14-й тур
Арсенал
0:0
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Марсель
1:1
Завершен
Лилль
Франция — Лига 1|15-й тур
Ювентус
2:2
Завершен
Венеция
Италия — Серия А|16-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:50, 15 декабря 2024Спорт

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Капризова помог «Миннесоте» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Ryan Sun-Imagn Images / Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты». Одержать победу команде помог дубль российского нападающего Кирилла Капризова. Еще две шайбы на счету Мэтта Болди и Марко Росси. В составе «Филадельфии» отличился Трэвис Санхайм.

В 29 матчах текущего регулярного сезона Капризов набрал 45 очков. Россиянин забросил 20 шайб и сделал 25 результативных передач. Он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона.

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды, которая с 44 очками в 30 матчах возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      На Западе обратили внимание на смену риторики Зеленского после победы Трампа на выборах

      Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

      В Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО

      Американский телеканал выплатит Трампу 15 миллионов долларов

      Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

      Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      Экс-генсек ОДКБ рассказал о пагубном влиянии Запада на Украину

      В Госдуме назвали Грузию примером для Украины

      Житель российского села получил ранения после атаки дрона ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше