Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Капризова помог «Миннесоте» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты». Одержать победу команде помог дубль российского нападающего Кирилла Капризова. Еще две шайбы на счету Мэтта Болди и Марко Росси. В составе «Филадельфии» отличился Трэвис Санхайм.

В 29 матчах текущего регулярного сезона Капризов набрал 45 очков. Россиянин забросил 20 шайб и сделал 25 результативных передач. Он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона.

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды, которая с 44 очками в 30 матчах возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.