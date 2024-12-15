Курды заявили об активизации «Исламского государства» на северо-востоке Сирии

Курды заявили об активизации боевиков ИГ на северо-востоке Сирии

Курдская автономная администрация заявила об активизации боевиков «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в России) на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске. Об этом заявил представитель курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС) на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад, пишет РИА Новости.

Он призвал международное сообщество оказать поддержку курдам. «ИГ воспользовались состоянием хаоса и свержением режима и расширили подконтрольные им территории», — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на данный момент существует реальная угроза, что террористы организации «Исламское государство» вновь «поднимут голову» в Сирии.