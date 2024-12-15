Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 15 декабря 2024Россия

Бастрыкина попросили проверить главу Hardcore из-за подозрений в обмане бойцов СВО

«Ветераны России» попросили Бастрыкина проверить главу Hardcore Сульянова
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой проверить главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова из-за подозрений в обмане бойцов 810-й бригады, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что Сульянов обещал привезти в воинскую часть спонсорские автомобили, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «и прочее необходимое на сравнительно большую сумму». «Взамен же [Сульянов] просил одного: "для скорости", чтоб время не тратить, записать видеообращение с благодарностью к нему как к прекрасному человеку и меценату, патриоту России», — рассказал председатель движения Ильдар Резяпов.

Военнослужащие записали обращение, но ничего из обещанного главой промоушена не получили — до бойцов добрались лишь два мешка сахара и чая.

Кроме того, Сульянов заблокировал контакты военных и не заретушировал их лица на видео, и теперь их данные пытается установить противник, указали «Ветераны России».

Ранее Бастрыкин дал поручение привлечь к ответственности таксиста, который обманул участника СВО из Ставрополя. Основанием для поручения послужили публикации в прессе о том, что жертвой мошенничества стал боец СВО. Знакомый таксист в апреле воспользовался телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      В Иране допустили казнь властей Израиля

      Раскрыта опасность цунами для международной торговли

      В США сообщили о планах Apple выпустить складные и более тонкие iPhone

      В Турции рассказали об отказе Асада от переговоров

      Австралийский теннисист резко высказался о матче с пойманным на допинге Синнером

      В Турции заявили о нежелании тратить десятки лет на кипрскую проблему

      В России выбрали культурную столицу 2026 года

      Советник рассказал о контактах Трампа с противниками США

      В Германии высказались о прямом столкновении с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше