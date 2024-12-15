Бастрыкина попросили проверить главу Hardcore из-за подозрений в обмане бойцов СВО

«Ветераны России» попросили Бастрыкина проверить главу Hardcore Сульянова

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой проверить главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова из-за подозрений в обмане бойцов 810-й бригады, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что Сульянов обещал привезти в воинскую часть спонсорские автомобили, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «и прочее необходимое на сравнительно большую сумму». «Взамен же [Сульянов] просил одного: "для скорости", чтоб время не тратить, записать видеообращение с благодарностью к нему как к прекрасному человеку и меценату, патриоту России», — рассказал председатель движения Ильдар Резяпов.

Военнослужащие записали обращение, но ничего из обещанного главой промоушена не получили — до бойцов добрались лишь два мешка сахара и чая.

Кроме того, Сульянов заблокировал контакты военных и не заретушировал их лица на видео, и теперь их данные пытается установить противник, указали «Ветераны России».

Ранее Бастрыкин дал поручение привлечь к ответственности таксиста, который обманул участника СВО из Ставрополя. Основанием для поручения послужили публикации в прессе о том, что жертвой мошенничества стал боец СВО. Знакомый таксист в апреле воспользовался телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит.