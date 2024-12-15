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11:03, 15 декабря 2024Спорт

Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

Чемпионка ОИ Раиса Сметанина находится без сознания и подключена к аппарату ИВЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Как стало известно функционеру, бывшая спортсменка подключена к аппарату ИВЛ, она без сознания. «Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь. Я верю, что наши молитвы и поддержка помогут ей преодолеть это тяжелое испытание», — заявил Семенюк.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.

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