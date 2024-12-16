Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|16-й тур
Борнмут
Сегодня
23:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
11:22, 16 декабря 2024Спорт

Агент Шестеркина высказался о рекордном контракте вратаря в НХЛ

Агент Моливер рассказал о рекордном вратарском контракте Шестеркина в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Агент Максим Моливер, представляющий интересы российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, высказался о рекордном контракте своего клиента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Моливер заявил, что диалог между сторонами длился все лето. Он поблагодарил генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри за хорошую работу и заключение данного соглашения.

«Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придем к договору, который устраивает обе стороны», — подчеркнул Моливер.

В начале декабря 28-летний Шестеркин подписал с «Рейнджерс» новый восьмилетний контракт, который вступит в силу с сезона-2025/2026. Зарплата вратаря составит 11,5 миллиона долларов в год, что является рекордной суммой для игроков на этой позиции в НХЛ.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в регулярном чемпионате.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

      Российские военные уничтожили «вундерваффе» ВСУ

      В США раскрыли решение Трампа по американским гарантиям безопасности для Украины

      При крушении танкеров в Керченском проливе утекло топливо

      В Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии Минобороны

      Сирийская оппозиция высказалась об отношении Израиля к свержению Асада

      Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

      Возлюбленная Джонни Деппа из России высказалась о его желании открыть магазин в Москве

      Windows 11 уличили в копировании номеров банковских карт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше