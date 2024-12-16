Агент Шестеркина высказался о рекордном контракте вратаря в НХЛ

Агент Моливер рассказал о рекордном вратарском контракте Шестеркина в НХЛ

Агент Максим Моливер, представляющий интересы российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, высказался о рекордном контракте своего клиента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Моливер заявил, что диалог между сторонами длился все лето. Он поблагодарил генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри за хорошую работу и заключение данного соглашения.

«Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придем к договору, который устраивает обе стороны», — подчеркнул Моливер.

В начале декабря 28-летний Шестеркин подписал с «Рейнджерс» новый восьмилетний контракт, который вступит в силу с сезона-2025/2026. Зарплата вратаря составит 11,5 миллиона долларов в год, что является рекордной суммой для игроков на этой позиции в НХЛ.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в регулярном чемпионате.