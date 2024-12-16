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00:35, 16 декабря 2024Спорт

Хоккеист сборной «Россия 25» сравнил Кубок Первого канала и чемпионат мира

Игрок «России 25» Симашев: Кубок Первого канала не может заменить чемпионат мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Симашев

Дмитрий Симашев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Защитник сборной «Россия 25» и ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал участие в Кубке Первого канала. Его слова приводит Metaratings.

Симашев рассказал, что это был его первый взрослый турнир. «Я сыграл во всех трех матчах и испытал очень классные эмоции!» — поделился хоккеист.

По мнению игрока, турнир не может заменить чемпионаты мира и Евротуры. «Ведь раньше к нам приезжали очень сильные сборные, вроде Швеции, Чехии и Канады. Кубок Первого канала является хорошим аналогом крупных международных турниров, но не заменой», — заключил он.

15 декабря сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала. Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла всех своих соперников — Белоруссию, Казахстан и сборную мира КХЛ.

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