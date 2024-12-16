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09:52, 16 декабря 2024Мир

Отказ украинца петь гимн Австрии на вручении гражданства объяснили участием в секте

Focus: украинец не стал петь гимн Австрии на вручении гражданства из-за религии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Elmar Gubisch / Shutterstock / Fotodom

Украинец, которому не выдали гражданство Австрии из-за отказа петь гимн на вручении, принял это решение из-за правил своей религии. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

По данным издания, гражданин Украины оказался членом секты «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). В публикации отмечается, что организация считает присягу на верность государству и исполнение гимна «несовместимыми» с библейскими учениями.

«Любой, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывает, что он не желает принять основные принципы нашей родины», — заявил заместитель губернатора земли Нижняя Австрия Удо Ландбауэр, комментируя отказ вручать гражданство украинцу.

Представитель Австрийской народной партии из земельного правительства Нижней Австрии поддержал точку зрения Ландбауэра, подчеркнув, что лишение гражданства из-за отказа петь гимн не является политическим преследованием, а связано с «фундаментальными ценностями».

12 декабря австрийское издание Kurier сообщило, что украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн страны на церемонии вручения. Местная администрация сослалась на статью закона о присвоении гражданства, согласно которой процедура вручения должна проходить торжественно и сопровождаться исполнением гимна.

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