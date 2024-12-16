Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

ЕС: компанию Utair включили в 15-й пакет санкций Евросоюза против России

Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО «Leading Charter Technologies» оказались в 15-м пакете санкций Европейского союза против России. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Принятое решение обосновывается тем, что Utair будто бы поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Что касается перевозчика ООО «Leading Charter Technologies», то его ЕС обвинил в обходе европейских санкций.

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР. Кроме того, рестрикции введены против 52 судов, которые Брюссель отнес к «теневому флоту». Также введены экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Их обвинили в том, что они поставляют России товары двойного назначения.

В числе попавших под санкции ЕС оказался крупнейший девелопер России, компания «ПИК-специализированный застройщик».

В Госдуме заявили, что Россия уже привыкла к регулярному введению новых ограничений и старается оперативно подстраиваться под новые обстоятельства.