В России отреагировали на новый пакет санкций ЕС

Депутат Журова отреагировала на новые санкции ЕС фразой «мы привыкли»

В России уже привыкли к регулярному введению новых ограничений и стараются быстро подстраиваться под новые реалии, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на принятие 15-го пакета санкций Евросоюзом (ЕС).

В понедельник, 16 декабря на Западе утвердили очередной ряд ограничительных мер. Известно, что в список попали 54 человека и 30 организаций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что главным образом санкции коснутся российского флота, связанного с перевозками нефти. Кроме того, из-за сотрудничества с Россией под ограничения попадут Китай и Северная Корея.

«Мне кажется, что уже достаточно мы привыкли, быстро стараемся подстроиться под новые реалии. Тут вопрос еще в том, что к другим странам применяются санкции, связанные с нами. Про Корею, я думаю, что здесь вопросов, как говорится, нет — они сами под санкциями, одними больше-меньше, для них, наверное, не так это критично. Ну, а Китай, надеюсь, тоже воспримет это адекватно, потому что мы для Америки, как бы ни было, являемся стратегическими врагами, они и в бюджете на нас деньги выделяют. Понятно, что Евросоюз тоже не действует здесь без согласования с, как говорят мои коллеги, американским обкомом, поэтому в любом случае, я думаю, что отчасти это согласованные вещи с уже уходящей администрацией [президента США Джо] Байдена», — поделилась депутат.

Ранее польская радиостанция Polskie Radio со ссылкой на проект соответствующего документа сообщала о том, что ЕС согласует первые санкции против России за «гибридные действия». Отмечалось, что ограничения введут против 16 граждан России, Грузии и Молдавии, в числе которых представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты. Им планировали заморозить активы, а также запретить въезд в ЕС и получать финансирование от Брюсселя.