В Польше раскрыли подробности санкций ЕС за «гибридные действия» России

Polskie Radio: ЕС введет санкции против 16 человек за «гибридные действия» РФ

Европейский союз (ЕС) согласует первые санкции против России за «гибридные действия», ограничения введут против 16 человек. Такие подробности сообщила польская радиостанция Polskie Radio со ссылкой на проект соответствующего документа.

Отмечается, что в перечень попали 16 граждан России, Грузии и Молдавии. По данным радиостанции, под рестрикции попали представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты. Им запретят въезд в ЕС и получать финансирование от Брюсселя, их активы заморозят. Кроме того, санкции будут введены против трех организаций, которые вели «диверсионную деятельность в Европе» и распространяли дезинформацию за ее пределами.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран Евросоюза утвердят на заседании 16 декабря 15-й пакет антироссийских санкций, в него также войдут новые меры за якобы «гибридные действия» со стороны России.