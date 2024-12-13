Раскрыта дата утверждения нового пакета антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС утвердят 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря

Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердят на заседании 16 декабря 15-й пакет антироссийских санкций, в него также войдут новые меры за якобы «гибридные действия» со стороны России. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщает ТАСС.

«Мы утвердим, надеюсь, 15-й пакет санкций против России и новый черный список за гибридные действия», — заявил дипломат на условиях анонимности, не уточнив подробности о новом «черном списке».

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут ограничительные меры против судов из третьих стран, задействованных в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход установленных Еврокомиссией таможенных санкционных правил.

О финальном согласовании нового пакета стало известно 11 декабря.