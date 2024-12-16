Крупнейший девелопер России попал под санкции ЕС

Девелопер ПИК попал в санкционный список ЕС

Крупнейший девелопер России, компания «ПИК-специализированный застройщик», попал под санкции Евросоюза. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

В Евросоюзе заявили, что через дочерние компании, такие как «Инжтеплопрогресс», застройщик финансировал набор военных для российской армии (ВС РФ) и частных военных компаний (ЧВК). В ЕС пришли к выводу, что «ПИК» финансово поддерживал действия, угрожающие территориальной целостности Украины. Помимо этого, компания, подчеркнули в Евросоюзе, представляет сектор экономики, который обеспечивает значительный источник дохода для российского правительства.

Весной 2024 года стало известно, что «ПИК» и его акционер Сергей Гордеев попали также под санкции США. Предпринимателю по состоянию на конец июня текущего года принадлежало 26,66 процента акций застройщика.

Всего в 15 пакет антироссийских санкций, принятом ранее в понедельник, 16 декабря, попали 54 физических и 30 юридических лиц из РФ, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые Брюссель называет российским «теневым флотом».