Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

RBP: Украина не провела аукционы бронирования ГТС на транзит газа РФ в Европу

Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией на транзит топлива в Европу. Об этом сообщает торговая платформа RBP.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), последний аукцион с возможностью гарантированно получить мощности сразу на весь январь должны были объявить провести 16 декабря. Торги январской транзитной мощностью через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» не были объявлены, как и аукционы на первый квартал и на весь 2025 год. Действующий транзитный договор на прокачку газа из России завершается 31 декабря.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что основной годовой аукцион, который должен был состояться в июле, также не провели.

«Есть определенные правила энергетического рынка ЕС, и Украина взяла на себя обязательство и присоединилась к этим европейским законам. А по этим правилам нужно было заранее бронировать эти мощности для прокачки. И срок для бронирования по этому маршруту — как раз июль текущего года — он пропущен. И до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает», — пояснил он.

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Согласно графику ENTSOG, европейские операторы ГТС должны провести аукционы на «прерываемую мощность» для транзита в январе в последних числах декабря. Предоставление такой услуги, в отличие от гарантированной (твердой) мощности, возможно прервать в любое время, если транспортировка становится технически невозможной.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, единственный выход из решения Киева прекратить транзит российского газа в Европу — это перенести точку сдачи приемки топлива, например, на границу России и Украины.