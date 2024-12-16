Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:22, 16 декабря 2024Экономика

Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

RBP: Украина не провела аукционы бронирования ГТС на транзит газа РФ в Европу
Вячеслав Агапов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией на транзит топлива в Европу. Об этом сообщает торговая платформа RBP.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), последний аукцион с возможностью гарантированно получить мощности сразу на весь январь должны были объявить провести 16 декабря. Торги январской транзитной мощностью через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» не были объявлены, как и аукционы на первый квартал и на весь 2025 год. Действующий транзитный договор на прокачку газа из России завершается 31 декабря.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что основной годовой аукцион, который должен был состояться в июле, также не провели.

«Есть определенные правила энергетического рынка ЕС, и Украина взяла на себя обязательство и присоединилась к этим европейским законам. А по этим правилам нужно было заранее бронировать эти мощности для прокачки. И срок для бронирования по этому маршруту — как раз июль текущего года — он пропущен. И до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает», — пояснил он.

box#3873969

Согласно графику ENTSOG, европейские операторы ГТС должны провести аукционы на «прерываемую мощность» для транзита в январе в последних числах декабря. Предоставление такой услуги, в отличие от гарантированной (твердой) мощности, возможно прервать в любое время, если транспортировка становится технически невозможной.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, единственный выход из решения Киева прекратить транзит российского газа в Европу — это перенести точку сдачи приемки топлива, например, на границу России и Украины.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В российском городе мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов

      Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева вновь осудят по иску одной из пострадавших

      На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

      Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

      На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

      Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше