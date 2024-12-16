В главной авиакомпании России допустили появление беспилотного пассажирского самолета

Гендиректор «Аэрофлота» допустил появление беспилотного пассажирского самолета

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский допустил появление беспилотных пассажирских самолетов в будущем. Такой комментарий глава национального перевозчика дал журналисту Павлу Зарубину в эфире канала «Россия 1».

По словам гендиректора главной авиакомпании страны, такие технические возможности появятся по мере развития искусственного интеллекта.

«Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра, но в каком-то обозримом будущем», — сказал Александровский.

В «Аэрофлоте» сообщали о планах присоединиться к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Компания начнет внедрять технологии в разные области, например, прогнозировать спрос на авиабилеты с помощью нейросетей.

Ранее стало известно, что нацперевозчик планирует купить пять грузовых самолетов и пустить их на запчасти. Речь идет о Boeing 737-800, стоимость которых в конце 2022 года составляла от 8-9 миллиардов рублей.