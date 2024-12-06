«Аэрофлот» собрался купить грузовые самолеты на запчасти

«Ъ»: «Аэрофлот» собрался купить пять Boeing 737-800 у «Волги-Днепра» на запчасти

Авиакомпания «Аэрофлот» собирается выкупить у структуры группы «Волга-Днепр» пять грузовых самолетов Boeing 737-800, стоимость которых в конце 2022 года составляла от восьми до девяти миллиардов рублей, и разобрать их на запчасти, чтобы получить двигатели, стойки шасси, авионику и многое другое. Об этом со ссылкой собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По их данным, перевозчик для передачи лайнеров заключит сделку страхового урегулирования с их ирландским собственником AerCap, а использоваться они будут в интересах «Победы»

Переделывать самолеты в пассажирские было бы слишком сложно и дорого, а вот в качестве доноров они лоукостеру пригодятся, потому что его парк состоит из самолетов такого типа.

Последний Boeing 737-800, который получила «Победа», также принадлежал AerCap, так что опыт переговорах у «Аэрофлота» есть. Но тот самолет сразу являлся пассажирским, и переделывать его не пришлось.

Как отмечает издание, для российского рынка это будет первой сделкой, в рамках которой самолет приобретают на запчасти. «Атран» (структура «Волги-Днепра», которая непосредственно эксплуатировала самолеты) вначале брала Вoeing 737-800 в лизинг у американской GE Capital Aviation Services, но в 2021 году та продала борта ирландцам.

У «Атрана» есть еще один Вoeing 737-800 и три более возрастных Boeing 737-400SF. Все девять самолетов находятся в двойной регистрации и не летают с марта 2022 года. В настоящее время компания перевозит грузы только на одном Ан-12БП. По итогам 2023 года ее убытки увеличились до 1,8 миллиарда рублей. Головная авиакомпания «Волга-Днепр», выполняющая полеты на четырех бортах, закончила год с убытком в 881 миллион рублей.