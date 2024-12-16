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13:45, 16 декабря 2024Бывший СССР

В МИД заявили об испытании на прочность для России и Армении

Посол России в Армении Копыркин: отношения стран проходят испытание на прочность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Копыркин

Сергей Копыркин. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Отношения России и Армении проходят испытание на прочность. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает «Интерфакс».

«Наши страны и отношения переживают непростой этап испытаний на прочность», — подчеркнул дипломат.

Копыркин заявил о трудностях в отношениях России и Армении на двустороннем форуме по здравоохранению в Ереване. Посол добавил, что в этих условиях двум странам важно не только сохранить взаимодействие, но и адаптировать его к новым реалиям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии сведений об официальном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По ее словам, ведомству неизвестно, поступали ли какие-то документы о выходе Еревана из ОДКБ.

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