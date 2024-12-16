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07:45, 16 декабря 2024Экономика

В России взлетел спрос на имитированную икру

«Контур.Маркет»: спрос на имитированную красную икру в России вырос на 19 %
Вячеслав Агапов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Спрос на имитированную красную икру в России вырос. О взлетевшей популярности искусственного деликатеса со ссылкой на исследование «Контур.Маркета» сообщает газета «Известия».

Аналитики изучили 1,5 миллиона чеков со всей страны с 1 октября по 8 декабря. Год к году спрос на имитированную икру вырос на 19 процентов. По словам эксперта «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, на фоне подорожания натуральной икры россияне стремятся сократить затраты и переходят на ее бюджетный аналог.

Подскочивший спрос на имитированную икру подтверждают в Рыбном союзе (входят «Меридиан», «Русское море», «Балтийский берег» и другие компании).

«Во-первых, натуральная икра в этом году сильно подорожала. Причинами этого стали в том числе неудачный год по добыче лососевых на Дальнем Востоке, а также "обеление" рынка, которое началось в результате введения маркировки. Во-вторых, производители искусственного продукта существенно повысили его качество. Технологии производства имитированной икры совершенствуются: она становится вкусным продуктом, доступным для населения», — пояснил председатель союза Александр Панин.

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Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили «Известиям», что не видят тенденции роста спроса на имитированную красную икру. По данным NTech, продажи натуральной и имитированной икры в январе-октябре 2024 года выросли на 46,9, второй — увеличились на 9,2 процента в годовом выражении.

«Икра долгое время была недооценена. Низкие цены исказили представления людей о ценности этой продукции. Долгое время на рынке присутствовало порядка 10–15 процентов браконьерской икры, плюс еще 10–15 процентов продукции от компаний-однодневок, которые использовали разные схемы по уходу от налогов. Плюс некачественная икра», — пояснил глава ассоциации Герман Зверев.

В октябре средние цены на красную икру в 25 регионах России превысили 8 тысяч рублей за килограмм. Как заявил Зверев, это нормальная ситуация — низкие цены на красную икру в прошлые годы были связаны с нелегальной продукцией. Незаконный и некачественный продукт давил на рынок и снижал стоимость икры, а сейчас рынок приходит в естественное состояние.

Из-за неудачной лососевой путины, которую признали худшей за последние 20 лет, объемы производства красной икры в России резко упали. С начала 2024 года производство деликатеса в России рухнуло втрое. С января по октябрь выпуск натуральной лососевой икры снизился до 10 тысяч тонн. Год назад речь шла о 29 тысячах.

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