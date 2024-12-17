Более десятка медвежьих лап нашли в багаже летевшего в Северную Корею пассажира

ФТС: пассажир попытался вывезти из России в Северную Корею 12 медвежьих лап

Пассажир, летевший из России в Северную Корею, попытался вывезти из страны более десятка лап гималайского медведя. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Гражданина КНДР остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Владивостока перед рейсом в Пхеньян. При досмотре его багажа инспекторы нашли обмотанную черной пленкой коробку, в ней лежали термопакеты с 12 замороженными лапами хищника.

Экспертиза подтвердила, что груз представлял собой настоящие медвежьи лапы со шкурой, шерстью и когтями. Отмечается, что такие предметы подпадают под действие конвенции СИТЕС. Вывозить их можно, получив разрешение Росприроднадзора и заполнив таможенную декларацию.

В отношении северокорейца составили административные протоколы о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Теперь ему грозит штраф с возможной конфискацией груза.

Ранее стало известно, что бортпроводники российской авиакомпании стали фигурантами уголовного дела о контрабанде. Они привезли из отпуска на Кубе десятки дорогих сигар.