Появились новые подробности о смерти бывшего мужа Седоковой

Баскетболист Янис Тимма написал дату смерти в соцсетях Седоковой перед смертью

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, оставил сообщение певице перед смертью в социальных сетях. Об этом сообщает Starhit.

Под видео бывшей супруги спортсмен написал свою дату рождения и дату смерти. В данный коммент комментарий стерт.

По информации SHOT, в номере баскетболиста, где он провел последнюю ночь, нашли бутылку водки. Предположительно, он разбавлял алкоголь ягодным соком и пил из картонного стаканчика.

Тимма был найден мертвым в Москве. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.