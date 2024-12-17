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14:43, 17 декабря 2024Экономика

Раскрыта информация о наследстве бывшего мужа Седоковой

У бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы не было своего жилья в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

У бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы не было своего жилья в Москве. Информацию о его наследстве раскрыло издание «Телепрограмма».

По информации источника, до отношений с Тиммой его экс-жена Анна Седокова купила в ипотеку две квартиры в столице. Звезда собиралась выплачивать по 500 тысяч рублей в месяц и погасить долг через пару лет. «По слухам, кредит на одну квартиру взял отец младшего сына Седоковой, Артем Комаров. Во вторую квартиру якобы вложился Янис Тимма, но позже ее пришлось продать», — уточняет издание, предполагая, что причиной стали трудности с выплатой жилищного кредита. Сама Седокова утверждала, что избавилась от второй квартиры якобы из-за нежелания заниматься ремонтом и намерения обзавестись недвижимостью в США, куда переехала с семьей.

В издании также отметили, что в ноябре на аукционах в латвийской Риге по инициативе бывшей жены спортсмена Саны Оши продавалось его имущество — машиноместо площадью 436,9 квадратных метра (начальная стоимость составляла 10,4 тысячи евро) и участок земли площадью 816 квадратных метров, расположенный на проспекте Кокнесес (начальная цена — 1,05 тысячи евро).

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Ранее в декабре стало известно, что народная артистка России, актриса Раиса Максимова завещала свое многомиллионное наследство своему восьмилетнему внуку Мите.

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