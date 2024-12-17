Отец бывшего мужа Седоковой прокомментировал смерть сына

Отец баскетболиста Яниса Тиммы заявил, что не общался с сыном из-за конфликтов

Райтис Тимма, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировал смерть сына. Его слова приводит телеканал «360».

Тимма-старший заявил, что не может поверить в происходящее, и подчеркнул, что три года не общался с сыном из-за конфликтов. Отец спортсмена добавил, что в скором времени планирует прибыть в Москву.

Тимма был найден мертвым в Москве. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

Перед гибелью Тимма обратился к бывшей жене, певице Анне Седоковой. Под видео бывшей супруги спортсмен написал свою дату рождения и дату смерти. В данный момент комментарий стерт.