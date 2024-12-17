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19:39, 17 декабря 2024Экономика

Раскрыты последствия разлива топлива с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

Нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Москве под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения нефтеналивных танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. О вопросах, которые поднимались на встрече, говорится в Telegram-канале правительства России.

По словам сотрудников Росприроднадзора, топливные пятна достигли береговой линии Анапского региона. Нефтепродукты распространились на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты ведут работы по ликвидации разлива, оценивают площадь загрязнения, берут анализы почвы и воды. Подчеркивается, что ситуация находится под контролем.

Утром 15 декабря два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе, сообщалось о частичной утечке топлива. Днем 17 декабря еще один танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия в Черном море. На судне, которое перевозило четыре тысячи тонн мазута, могла произойти утечка груза.

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