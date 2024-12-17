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12:43, 17 декабря 2024Мир

Россия выразила готовность организовать новые встречи БРИКС

Замглавы МИД Рябков: Россия готова провести встречи БРИКС на своей территории
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия готова организовать серию новых встреч межгосударственного объединения БРИКС на своей территории. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы способны целую серию мероприятий в плане поддержки бразильского председательства провести на своей территории, если на то будет согласие остальных участников», — заявил Рябков.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в рамках БРИКС все решения, в том числе на чувствительные темы, принимаются консенсусом. Рябков заверил, что МИД продолжит заниматься координацией по линии межгосударственного объединения.

Ранее заместитель министра иностранных дел сообщил, что вооруженная операция в Сирии не облегчает, но не обнуляет планы БРИКС.

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