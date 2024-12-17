Россия выразила готовность организовать новые встречи БРИКС

Замглавы МИД Рябков: Россия готова провести встречи БРИКС на своей территории

Россия готова организовать серию новых встреч межгосударственного объединения БРИКС на своей территории. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы способны целую серию мероприятий в плане поддержки бразильского председательства провести на своей территории, если на то будет согласие остальных участников», — заявил Рябков.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в рамках БРИКС все решения, в том числе на чувствительные темы, принимаются консенсусом. Рябков заверил, что МИД продолжит заниматься координацией по линии межгосударственного объединения.

Ранее заместитель министра иностранных дел сообщил, что вооруженная операция в Сирии не облегчает, но не обнуляет планы БРИКС.