Россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год

Эксперт Николаева: подарки с символикой года часто превращаются в пылесборники

Статуэтки и сувениры с символом года и фигурки для привлечения богатства и счастья относятся к самым неудачным подаркам на Новый год. Соответствующие предметы россиянам назвали эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам педагога-консультанта по этикету Татьяны Николаевой, символика года часто превращается в «пылесборники», которые бесполезны за рамками праздника. «Даря такие подарки, мы производим впечатление человека, который отдарился, отряхнул руки и успокоился. И хорошего вкуса это не демонстрирует», — уверена она. Николаева пояснила, что такие сувениры часто бывают низкокачественными. С Николаевой согласилась и бренд-менеджер Estima Мария Паршина, отметившая, что символика года может быть актуальна только раз в 12 лет. Кроме того, она задалась вопросом, где хранить такие вещи, поскольку они могут не вписаться в интерьер того, кто получил подарок.

С осторожностью стоит подходить и к подаркам, связанным с приметами, считает эксперт по этикету Валентина Хлистун. Например, часы, зеркала или ножи могут восприниматься как символы чего-то неприятного. «Сейчас, когда в тренде гадания на картах таро, суеверия тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что все люди по-разному к ним относятся», — пояснила она.

Эксперты также порекомендовали не дарить универсальные, но слишком обыденные подарки, такие как постельное белье или наборы кастрюль и сковородок, поскольку Новый год считается волшебным праздником, а вышеуказанные вещи ассоциируются с рутиной. «Люди ждут чего-то необычного и запоминающегося», — пояснила Паршина. К нежелательным подаркам из этой категории Хлистун также отнесла предметы для уборки дома, даже дорогие диффузоры, ароматы для дома и домашний декор — картины, декоративные подушки, пледы, подсвечники, вазы, винтажная посуда. Так, существует вероятность, что хозяин дома попросту не любит вешать что-либо на стены. Аналогичная ситуация может произойти с фоторамками, которые к тому же теряют актуальность в эпоху цифровых технологий. Исключение — если подарок связан с особенным снимком, однако даже это оценят не все, добавила Паршина.

Хлистун заявила, что пластиковые елочные игрушки уступают стеклянным в качестве и поэтому являются скорее неудачным подарком. Она уточнила, что домашний декор в качестве презента может восприниматься как навязывание вкуса. «Это как будто я решаю, как будет у вас дома», — подчеркнула она. В заключение Николаева напомнила, что подарить деловым партнерам любые подарки из числа предметов интерьера считается дурным тоном.

Накануне стало известно, что более половины россиян намерены уложиться в сумму до 30 тысяч рублей при покупке новогодних подарков.