Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

Эксперт Борисов: живые елки подорожают на 15-20 % к Новому году

К Новому году живые елки могут подорожать на 15-20 процентов. Об этом россиян предупредил совладелец компании «Елки.биз» Владимир Борисов в беседе с KP.RU.

При этом положительная динамика затронет, как импортный, так и отечественный рынок праздничных деревьев. «Тут момент психологический — многие товары растут в цене постоянно в течение года, но по чуть-чуть. И получается не так заметно. А за елками мы ходим раз в год — и каждый раз сравниваем нынешние цены с ценами прошлого года, которые еще хорошо помним. Поэтому кажется, что рост резкий», — пояснил эксперт.

Главными факторами роста цен на елки Борисов назвал нехватку персонала, подорожание логистики и рабочей силы. Специалист уточнил, что цена деревьев также зависит от их породы, размера и других внешних характеристик.

Ранее россияне раскрыли размер трат на новогодние подарки. Так, более половины опрошенных планируют уложиться в сумму до 30 тысяч рублей. При этом 26 процентов опрошенных намерены потратить на подарки до 10 тысяч рублей, а 29 процентов – от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 13 процентов респондентов отводят на это сумму в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а 16 процентов предполагают, что покупка подарков обойдется им дороже 50 тысяч.