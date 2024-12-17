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07:30, 17 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила странные особенности жизни в Венеции

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российская тревел-блогерша перечислила странные особенности жизни в Венеции. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, в итальянском городе на воде нет привычных автобусов, маршруток, мотоциклов и простых автомобилей. «Все жители передвигаются на гондолах и катерах, здесь есть водное такси, скорая, полиция, грузовые катера и лодки, все продукты перевозят именно таким образом», — отметила она.

Из-за особенностей перевозки на улицах часто можно заметить груды мусора или старой мебели — они ждут, пока за ними приплывут грузчики. Кроме того, для транспортировки чего-либо по острову местные жители используют тележки, которые им приходится катить даже по лестницам.

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«Поэтому, кстати, здесь почти нет полных людей. Высока физическая нагрузка не позволяет потолстеть», — предположила автор.

Следующая особенность жизни в Венеции обусловлена климатом, объяснила блогерша. «Повышенная влажность в домах не позволяет сушить белье и одежду внутри, оно просто не высохнет. Поэтому они вынуждены сушить свои вещи на улице», — добавила россиянка.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.

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