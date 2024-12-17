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11:23, 17 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно об использовании штатного боеприпаса для подрыва генерала Российской армии

«Лента.ру»: для подрыва генерала Кириллова был использован штатный боеприпас
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Террористы использовали штатный боеприпас для подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, боеприпас изготовлен промышленным путем, сейчас эксперты устанавливают его тип. Мощность взрыва составила от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, речь не идет о самодельном взрывном устройстве.

Также источник издания допустил вероятность того, что боеприпас не был закреплен на электросамокате, о чем сообщалось ранее.

Следственный комитет (СК) России ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома, чтобы выяснить, как велась слежка за Кирилловым, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения.

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