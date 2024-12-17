В МИД России назвали ответственных за фейк о крушении самолета Асада

Захарова: за фейком о крушении Асада стоят страны, заинтересованные в хаосе

За фейком о якобы крушении самолета бывшего сирийского президента Башара Асада стоят страны, заинтересованные в хаосе в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ложные сообщения о разбившемся самолете сирийского лидера являются примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами». По ее словам, если бы эти данные были ошибкой, а не фейком, то вслед за публикацией бы последовало опровержение.

8 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился сирийский лидер, исчез с радаров менее чем через час после вылета.

Позднее Захарова прокомментировала эти данные, призвав агентство Reuters опровергнуть свой фейк о кончине Асада.