Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 17 декабря 2024Мир

В МИД России назвали ответственных за фейк о крушении самолета Асада

Захарова: за фейком о крушении Асада стоят страны, заинтересованные в хаосе
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За фейком о якобы крушении самолета бывшего сирийского президента Башара Асада стоят страны, заинтересованные в хаосе в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ложные сообщения о разбившемся самолете сирийского лидера являются примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами». По ее словам, если бы эти данные были ошибкой, а не фейком, то вслед за публикацией бы последовало опровержение.

8 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился сирийский лидер, исчез с радаров менее чем через час после вылета.

Позднее Захарова прокомментировала эти данные, призвав агентство Reuters опровергнуть свой фейк о кончине Асада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Россиянам станет легче летать через Китай с пересадками

      Момент подрыва генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника попал на видео

      Россиянам назвали самые вредные новогодние закуски

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше