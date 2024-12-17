В РВСН предложили развивать задел по «Сармату» и «Осине»

Каракаев: РВСН предложили развивать задел по новым комплексам «Сармат» и «Осина»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили развивать задел по стратегическим комплексам «Сармат» и «Осина». Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что предложения РВСН в новую государственную программу вооружения учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений США и России после окончания срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Наши инициативы касаются в первую очередь развития военно-технического задела в разработке стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Осина" и ряда новых ракетных комплексов в соответствии с опытно-конструкторскими работами, модернизации парка существующего ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи», — сказал командующий РВСН.

В ноябре Каракаев сообщил, что работа по постановке на боевое дежурство стратегического комплекса «Сармат» продолжается.