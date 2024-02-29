Военный назвал главную задачу российских ракет «Сармат»

Офицер Матвийчук назвал «Сармат» уникальной ракетой стратегического сдерживания

Российский «Сармат» — это уникальная ракета стратегического сдерживания, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную задачу оружия.

«Ракета выполняется с ядерным снаряжением, но может быть и без него. Она может нести сверхзвуковой боеприпас типа "Аванград". Это боеприпас, который до сих пор не раскрывает ни одна радиолокационная станция противника и не сбивает ни одно из существующих средств противовоздушной и противоракетной обороны», — сообщил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, «Сармат» — это абсолютно новое слово в ракетостроении.

«Россия — единственная страна в мире, которая имеет такой функциональный ракетный комплекс. Мы провели испытания: точность достигает нескольких метров, когда аналогичные ракеты западного производства — нескольких десятков и сотен метров», — рассказал он.

Президент России Владимир Путин преподносит всему миру, чтобы нас не трогали, потому что у нас великолепное вооружение Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе заявил, что боевые возможности армии России увеличились многократно. Он добавил, что в стране продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений.

Так, глава государства анонсировал демонстрацию ракет «Сармат» в районах их базирования на боевом дежурстве — вооружение уже поставили в войска. Сейчас Россия, по заявлению Путина, укрепляет суверенитет по всем направлениям.

