Создавшему «худшее блюдо мира» российскому кулинару посвятили алмаз

Создавшему салат индигирка якутскому шеф-повару Тарбахову посвятили алмаз

Создавшему названый «худшим в мире блюдом» салат индигирка якутскому шеф-повару Иннокентию Тарбахову посвятили алмаз. Это следует из сообщения портала «Саха парламент».

Вес алмаза составляет 73,16 карат, он был найден на руднике в марте 2024 года. На церемонии, посвященной юбилею Тарбахова, легендарному якутскому кулинару вручили копию алмаза.

В 2023 году портал TasteAtlas счел индигирку, состоящую из рыбы, лука и масла, «худшим в мире блюдом», поместив его на первое место антирейтинга. После того как жители Якутии возмутились этим фактом и принялись ставить блюду положительные оценки, салат спустился с первого места на второе.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников отметил, что блюда Тарбахова стали визитной карточкой региона и якутяне готовят их как в ресторанах, так и дома.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал, что индигирка может защитить от рака.

