Артист балета Сергей Полунин сообщил, что покидает Россию. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он объяснил, что пока не знает, куда поедет, и хочет, чтобы «душа была на месте».
«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал Полунин.
Артист, родившийся в Украинской ССР, имеет три татуировки с портретом президента России Владимира Путина: одну на груди и две на плечах.
Полунин поблагодарил зрителей и попросил у них прощения
Звезда балета заявил, что в России очень добрый и человечный народ. Он поблагодарил зрителей и всех, с кем работал, за поддержку.
Куда поедем, пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива и было интересно. Простите за то, что мог или не смог сделать, но я еще пригожусь
В заключение артист отметил, что ему предстоит проделать долгий и неизвестный путь.
Подписчики Полунина в комментариях посчитали, что артиста взломали, поскольку в его сообщении много грамматических и орфографических ошибок. «Как будто не Сергей это пишет», «Тоже заметила, что ошибки. Человек грамотный ни при каких обстоятельствах не станет вдруг писать неграмотно», «Взломали, сто процентов! Много ошибок и нескладные предложения», — заметили комментаторы.
Волочкова назвала Полунина неудачником
Балерина Анастасия Волочкова жестко раскритиковала планы Полунина уехать из России. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала его заявление низостью и слабостью. «Человек, у которого все хорошо, у него "время истекло" в России — хочется мне ему сказать: "Пока, неудачник"!» — заявила артистка.
Она предположила, что Полунин находится не в той форме, чтобы быть здесь интересным зрителям. «Может быть, в этом причина. Но именно Россия дала этому человеку образование, воспитание, балетное образование, овации зрителя и возможность делать свою карьеру именно в России», — подчеркнула Волочкова.
Она также вспомнила, что ранее из России уезжали великие мэтры, однако они «были гонимы в стране». «Это другая ситуация на примере таких великих легенд, как Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Рудольф Нуреев», — заключила балерина.
Тату-мастер оценил татуировки Полунина
Тату-мастер, владелец студии BARIN Юрий Баринов, в свою очередь, оценил сложность сведения татуировок Полунина. По его словам, чтобы полностью убрать портрет Путина, артисту предстоит сложный путь длиной в 12-16 сеансов. Само сведение с учетом перерывов, по его оценкам, займет от года до нескольких лет в зависимости от методики, которую будет использовать специалист, от особенностей организма артиста, а также от пигмента.
Но я не думаю, что он будет их [татуировки] сводить. Максимум — чуть высветлит и перекроет, и то это сомнительно. Он не похож на человека, которого сильно беспокоит эстетика собственного тела
Сергею Полунину 35 лет. Он родился в Херсоне в Украинской ССР. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, в Россию переехал в 2012-м. Здесь он женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных. Пара воспитывает троих общих детей. В 2023 году артист получил премию президента России для молодых деятелей культуры.