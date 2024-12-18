Сложность сведения татуировки с Путиным с покинувшего Россию артиста оценили

Тату-мастер Баринов: сведение «Путина» может занять у Полунина несколько лет

Чтобы свести татуировку с изображением президента России Владимира Путина с груди, артисту балета Сергею Полунину предстоит долгий путь, уверен тату-мастер, владелец студии BARIN Юрий Баринов. Сложность процедуры он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Полунин, известный своей татуировкой, сообщил о том, что покидает страну. Артист признался, что у него «душа не на месте» и его время в России истекло.

Чтобы полностью свести знаменитую татуировку, Полунину предстоит сложный путь длиной в 12-16 сеансов, рассказал Баринов. При этом стоимость одного сеанса будет начинаться от 6 тысяч рублей, отметил мастер. Само сведение с учетом перерывов, по его оценкам, займет от года до нескольких лет в зависимости от методики, которую будет использовать специалист, от особенностей организма артиста, а также от пигмента.

Но я не думаю, что он будет их [татуировки] сводить. Максимум — чуть высветлит и перекроет, и то это сомнительно. Он не похож на человека, которого сильно беспокоит эстетика собственного тела Юрий Баринов тату-мастер

Полунин родился в Херсоне, на территории Украинской ССР. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в Россию переехал в 2012-м. Здесь он женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных. Пара также воспитывает троих общих детей.

В 2023 году артист получил премию президента России для молодых деятелей культуры.

В последние несколько лет он возглавлял Севастопольский театр оперы и балета. Ранее стало известно, что Полунин покинул свой пост, его сменил Ильдар Абдразаков.

