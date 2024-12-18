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19:50, 18 декабря 2024Культура

Седокова оплатит похороны бывшего мужа

Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела бывшего мужа Яниса Тиммы
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, часть необходимой суммы уже находится на счетах ритуальных компаний. Эту информацию подтвердил директор артистки.

Организацией похорон займется испанская баскетбольная команда «Обрадойро», в которой спортсмен играл до 2024 года. Также известно, что уже в воскресенье мать спортсмена Аусма прилетит в Москву.

Ранее Седокова выложила видео из больницы, где находилась под капельницей. Певица была госпитализирована после новостей о бывшем муже.

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