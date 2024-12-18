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15:15, 18 декабря 2024Культура

Стали известны подробности нового «Супермена»

Режиссер нового «Супермена» Джеймс Ганн заявил, что в фильме будет мало юмора
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Superman: Legacy»

Режиссер и продюсер Джеймс Ганн поделился новыми подробностями о будущем супергеройском фильме о Супермене. Детали проекта постановщик раскрыл в интервью порталу Collider.

По словам Ганна, который сейчас руководит всеми съемками фильмов по комиксам DC, на данный момент он полностью сосредоточен на новом «Супермене» и не режиссирует другие проекты. Также режиссер рассказал, что почти все экшн-сцены в воздухе сняты при помощи дронов, а вдохновение он черпал в новом «Топ Гане».

Как признался Ганн, известный своим черным юмором в предыдущих проектах, в «Супермене» планируется не так много шуток, фильм будет в первую очередь эпичным и захватывающим.

Известно, что «Супермен» Джеймса Ганна выйдет в прокат 11 июля 2025 года, а первый трейлер картины студия должна опубликовать уже на этой неделе.

Ранее стало известно, что режиссер рассказал о характере главного героя нового фильма. По словам Ганна, в его версии инопланетный супергерой будет более эмоциональным, чем в предыдущих экранизациях культового комикса.

Также сообщалось, что сам актер Дэвид Коренсвет претерпел серьезные физические изменения в ходе подготовки к роли в картине.

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